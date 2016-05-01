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货币新闻 | 2016年 5月 1日 星期日 10:48 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(807,402口)
    270,169   89,089  138,982  343,048  470,167  752,199  698,238   55,203 109,164
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少88,181口)
    
        959  -47,410  -18,335  -63,118  -23,733  -80,494  -89,478   -7,687   1,297
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.5     11.0     17.2     42.5     58.2     93.2     86.5      6.8    13.5
    
    各类交易商数量(总计为666)家)
        219      152      200      171      229      505      506
    (完)                   

  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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