CFTC报告：CBOT大豆期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(807,402口) 270,169 89,089 138,982 343,048 470,167 752,199 698,238 55,203 109,164 较4月19日变动(未平仓合约：减少88,181口) 959 -47,410 -18,335 -63,118 -23,733 -80,494 -89,478 -7,687 1,297 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.5 11.0 17.2 42.5 58.2 93.2 86.5 6.8 13.5 各类交易商数量(总计为666)家) 219 152 200 171 229 505 506 (完) (整理 徐文焰；审校 李爽)