CFTC报告：CBOT大豆期货4月26日持仓报告(表)

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(807,402口) 270,169 89,089 138,982 343,048 470,167 752,199 698,238 55,203 109,164 较4月19日变动(未平仓合约：减少88,181口) 959 -47,410 -18,335 -63,118 -23,733 -80,494 -89,478 -7,687 1,297 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.5 11.0 17.2 42.5 58.2 93.2 86.5 6.8 13.5 各类交易商数量(总计为666)家) 219 152 200 171 229 505 506 (完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。