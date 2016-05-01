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市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,714,689口)
    544,282  210,017  509,037  573,706  898,781  1627025  1617835   87,664  96,854 
    
    较4月19日变动(未平仓合约：增加503口)
    
      4,234    4,144  -12,435    8,896    8,193      695      -98     -192     601
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.7     12.2     29.7     33.5     52.4     94.9     94.4      5.1     5.6
    
    各类交易商数量(总计为423家)
        144      132      181       92      118      333      356
    (完)   
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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