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市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(191,716口)
     78,482   45,714   16,154   81,712  118,724  176,348  180,592   15,368  11,124
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少1,722口)
    
      8,295   -4,239   -3,047   -8,789    5,388   -3,541   -1,898    1,819     176
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       40.9     23.8      8.4     42.6     61.9     92.0     94.2      8.0     5.8
    
    各类交易商数量(总计为279家)
        119       77       61       49       61      198      173
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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