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市场报道 | 2016年 5月 1日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月26日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年4月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约497,884口)
    288,173   67,316   46,236  116,445  356,553  450,854  470,105   47,030  27,779
    
    较4月19日变动(未平仓合约：减少5,447口)
    
     -2,970   -6,990    1,996   -1,298   -1,311   -2,272   -6,305   -3,175     858
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       57.9     13.5      9.3     23.4     71.6     90.6     94.4      9.4     5.6
    
    各类交易商数量(总计为345家)
        172       96       86       42       57      256      201
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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