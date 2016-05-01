美国个股：AIG寻求减持中国财险持股，或套现约12亿美元--IFR

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港4月30日 - 汤森路透旗下IFR周六援引交易条款说明书报导，美国国际集团(AIG) 正寻求出售约12亿美元的中国财险 持股。
AIG此次售股是今年亚洲最大的大宗交易之一，与此同时，几家欧洲和美国机构也在削减对中国银行业和保险业者的投资。
花旗 和德意志银行 近几个月均出售在中国的银行所持少数股权。
条款说明书显示，AIG要以每股13.06-13.35港元(1.68-1.72美元)的指导价区间出售7.4亿股中国财险股份，较后者周五收盘价折价高达8%。
据汤森路透数据，完成这笔出售后，AIG在中国财险持股将降至约1.1亿股。条款说明书显示，AIG还同意这些股票有60天的禁售期。
AIG一直在降低对中国财险的投资，去年通过两次减持套现约13亿美元。中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股。
据条款说明书，高盛和摩根士丹利是该交易的全球协调人。
AIG未回覆寻求置评的电邮。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。