美国个股：AIG寻求减持中国财险持股，或套现约12亿美元--IFR

路透香港4月30日 - 汤森路透旗下IFR周六援引交易条款说明书报导，美国国际集团(AIG) 正寻求出售约12亿美元的中国财险 持股。

AIG此次售股是今年亚洲最大的大宗交易之一，与此同时，几家欧洲和美国机构也在削减对中国银行业和保险业者的投资。

花旗 和德意志银行 近几个月均出售在中国的银行所持少数股权。

条款说明书显示，AIG要以每股13.06-13.35港元(1.68-1.72美元)的指导价区间出售7.4亿股中国财险股份，较后者周五收盘价折价高达8%。

据汤森路透数据，完成这笔出售后，AIG在中国财险持股将降至约1.1亿股。条款说明书显示，AIG还同意这些股票有60天的禁售期。

AIG一直在降低对中国财险的投资，去年通过两次减持套现约13亿美元。中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股。

据条款说明书，高盛和摩根士丹利是该交易的全球协调人。