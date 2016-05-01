国际油市：IEA署长比罗尔称，油价触底反弹取决于全球经济增长状况

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透东京5月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。
当被问及油价是否已经触底，比罗尔对路透称：“很可能是这样，但它取决于经济增长情况。”
他预期今年全球石油需求将增长120万桶/日，非石油输出国组织(OPEC)的石油产量将减少逾70万桶/日。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。