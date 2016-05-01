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亚洲 | 2016年 5月 1日 星期日 15:49 BJT

国际油市：IEA署长比罗尔称，油价触底反弹取决于全球经济增长状况

路透东京5月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。

当被问及油价是否已经触底，比罗尔对路透称：“很可能是这样，但它取决于经济增长情况。”

他预期今年全球石油需求将增长120万桶/日，非石油输出国组织(OPEC)的石油产量将减少逾70万桶/日。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)

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