主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列 印并放在手边参考。 ------------------------------------------------------------------------ 您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。 例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。 也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。 ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 主要国家或地区 提取代码 -------------------------------- 亚洲 澳洲 中国 香港 印尼 印度 日本 韩国 马来西亚 新西兰 菲律宾 新加坡 泰国 台湾 欧美 加拿大 美国 瑞士 德国 英国 意大利 法国 汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。