更新版 1-****澳新经济指标预测--5月2日-5月9日****

(澳洲NAB企业现况及信心指数公布时间由5月9日调整为2日) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 4月 -- 持平 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正12 企业信心指数 -- 正6 5月3日(二) 0130 澳洲建筑许可 3月 -3.0% +3.1% 民间住宅建筑许可 -- -1.2% 0430 澳洲央行利率决定 5月 2.00% 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 5.3% 就业增长(较前季) -- +0.9% 就业参与率 -- 68.4% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 5月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 -- 49.5 5月4日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- -5.3% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% 持平 0130 澳洲零售贸易 第一季 +0.7% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差29 逆差34.10 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- -1.0% 5月5-6日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 45.2 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -11.4% 网路招聘广告 -- +0.4% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +6.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 龚芳)