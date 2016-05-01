日韩经济指标预测--5月2日-5月9日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.5 0200 日本日经制造业PMI 4月 -- 48.0 5月3日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 5月4日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。