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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月2日当周
    
    5月2日(一)
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   4月        --        49.5
    0200 日本日经制造业PMI                          4月        --        48.0
    
    5月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       4月        --     3,698.4
    
    5月4日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月5日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月9日当周
    
    5月9日(一)
    0000 日本加班工资                               3月        --       +0.4%
    0500 日本消费者信心指数                         4月        --        41.7
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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