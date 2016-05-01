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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--5月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0200 - 4月制造业采购经理人指数(PMI)终值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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