欧洲经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.2% 0730 瑞士制造业PMI 4月 52.8 53.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 53.0 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 4月 48.3 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 51.9 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 51.5 51.5 5月2-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 5月3日(二) 0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负14 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 51.2 51.0 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 持平 -0.7% (较上年同期) -4.3% -4.2% 5月4日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字39 经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差51.8 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 51.8 51.2 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.8 50.8 综合PMI 50.5 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.6 54.6 Markit综合PMI 4月终值 53.8 53.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.2 53.2 欧元区Markit综合PMI 4月终值 53.0 53.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 54.0 54.2 0900 欧元区零售销售 (较前月) 3月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +2.4% +2.4% 5月5日(四) 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 53.5 53.7 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 3月 -- -1.2% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 5.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结