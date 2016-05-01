美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 -- 51.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 50.8 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.4 51.8 制造业投入物价分项指数 52.0 51.5 制造业就业分项指数 49.0 48.1 制造业新订单分项指数 -- 58.3 5月3日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 4月 -- 721.0 -- 美国汽车销量年率(万辆) 4月 1,720 1,657 5月4日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 505.4 抵押贷款再融资指数 -- 2067.7 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 4月 增加19.5 增加20 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差415 逆差471 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +3.0% +3.3% 生产率 -1.3% -2.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差14.5 逆差19.1 出口(亿加元) -- 436.8 进口(亿加元) -- 455.8 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.1 综合PMI -- 51.7 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +0.6% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.7 54.5 企业活动分项指数 59.5 59.8 就业分项指数 -- 50.3 新订单分项指数 -- 56.7 投入物价分项指数 -- 49.1 5月5日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 4月 -- 48,207 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -5.0% +15.5% 5月6日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 4月 增加20.0 增加21.5 民间就业岗位(万人) 增加19.0 增加19.5 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少2.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 63.0% 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 4月 增加0.35 增加4.06 失业率 7.2% 7.1% 就业参与率 -- 65.9% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.9 经季节调整PMI -- 50.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加172.2 5月9日当周 5月9日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 20.43 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 陈宗琦)