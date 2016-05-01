美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 -- 51.5 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 50.8 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 51.4 51.8 制造业投入物价分项指数 52.0 51.5 制造业就业分项指数 49.0 48.1 制造业新订单分项指数 -- 58.3 5月3日(二) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 4月 -- 721.0 -- 美国汽车销量年率(万辆) 4月 1,720 1,657 5月4日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 505.4 抵押贷款再融资指数 -- 2067.7 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 4月 增加19.5 增加20 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差415 逆差471 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +3.0% +3.3% 生产率 -1.3% -2.2% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差14.5 逆差19.1 出口(亿加元) -- 436.8 进口(亿加元) -- 455.8 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 52.1 综合PMI -- 51.7 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +0.6% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 -- +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 54.7 54.5 企业活动分项指数 59.5 59.8 就业分项指数 -- 50.3 新订单分项指数 -- 56.7 投入物价分项指数 -- 49.1 5月5日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 4月 -- 48,207 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -5.0% +15.5% 5月6日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 4月 增加20.0 增加21.5 民间就业岗位(万人) 增加19.0 增加19.5 制造业就业岗位(万人) 减少0.5 减少2.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加2 失业率 5.0% 5.0% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 63.0% 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 4月 增加0.35 增加4.06 失业率 7.2% 7.1% 就业参与率 -- 65.9% 1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.9 经季节调整PMI -- 50.1 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加160 增加172.2 5月9日当周 5月9日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 -- 20.43 1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 陈宗琦)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。