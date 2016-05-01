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市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 07:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月2日-5月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值       
    
    5月2日当周
    
    5月2日(一)
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                4月        --         51.5
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         50.8
    1400 美国建筑支出(较前月)                          3月     +0.5%        -0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               4月      51.4         51.8
             制造业投入物价分项指数                             52.0         51.5
             制造业就业分项指数                                 49.0         48.1
             制造业新订单分项指数                                 --         58.3
    
    5月3日(二)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        4月        --        721.0
     --  美国汽车销量年率(万辆)                        4月     1,720        1,657
    
    5月4日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        505.4
                抵押贷款再融资指数                                --       2067.7
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 4月  增加19.5       增加20
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      3月   逆差415      逆差471    
    1230 美国非农单位劳工成本                   第一季初值     +3.0%        +3.3%
                 生产率                                        -1.3%        -2.2%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       3月   逆差14.5     逆差19.1
               出口(亿加元)                                       --        436.8
               进口(亿加元)                                       --        455.8
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       4月终值        --         52.1
                   综合PMI                                        --         51.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          3月     +0.6%        -1.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.8%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          3月修正值        --        +0.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         持平
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            4月       54.7         54.5
                              企业活动分项指数                  59.5         59.8
                              就业分项指数                        --         50.3
                              新订单分项指数                      --         56.7
                              投入物价分项指数                    --         49.1 
    
    
    5月5日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           4月         --       48,207
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                       3月       -5.0%      +15.5%
    
    5月6日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       4月    增加20.0    增加21.5
             民间就业岗位(万人)                              增加19.0    增加19.5
             制造业就业岗位(万人)                             减少0.5     减少2.9
             政府部门就业岗位(万人)                                --       增加2
             失业率                                              5.0%        5.0%
             平均时薪(较前月)                                   +0.3%       +0.3%
             每周平均工时                                        34.5        34.4
             劳动力就业参与率                                      --       63.0%
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    4月      增加0.35   增加4.06
               失业率                                             7.2%       7.1%
               就业参与率                                          --       65.9%
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)               4月           --        57.9
                   经季节调整PMI                                   --        50.1
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      3月      增加160   增加172.2
    
    5月9日当周
    
    5月9日(一)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    4月          --        20.43
    1400 美国就业趋势指数                            4月          --        127.5
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍 审校 陈宗琦)

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