版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 07:22 BJT

表格：韩国3月经季调经常帐盈余降至100.7亿美元

路透首尔5月2日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百万美元)：

3月 2月(经修正)

经常帐 10,074.8 10,953.8

商品帐 12,170.3 10,298.3

服务帐 -1,471.7 -585.4

(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐