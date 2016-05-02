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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月2日-5月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 5/2          法国            标售国库券(BTF)
                              
 5/4          德国            标售五年期联邦债券
 5/4          法国            标售长期政府债券(OAT)
 5/6          日本            加强流动性标售
 5/9          法国            标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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