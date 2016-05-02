国际油市：油价小跌，因OPEC产量增加

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
“美元走软未能激励原油投资者，”澳新银行称，并指OPEC原油产量增加是油价下跌的主要推动因素。
法国巴黎银行称，近期油价上涨基本是受到市场人气推动，而缺乏实货基本面的支持。
“近期油价涨势...似乎与基本面无关，”该行表示。“我们认为油价近期涨势埋下了自我终结的种子，因此继续建议针对短期下行风险设置保护。”
路透一项调查显示，4月OPEC每日供应量增至3,264万桶，高于3月的3,247万桶。该调查基于船运数据和石油公司、OPEC与顾问公司消息人士提供的信息。这一水平几乎与1月的3,265万桶持平，当时印尼重新加入OPEC推升该组织总体产量。
尽管油价周一走低，但其他分析师益发相信，接近两年的油价跌势已经结束，许多人也已上调其油价预估。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/徐文焰；审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选