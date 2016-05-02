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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 09:13 BJT

国际油市：油价小跌，因OPEC产量增加

“美元走软未能激励原油投资者，”澳新银行称，并指OPEC原油产量增加是油价下跌的主要推动因素。

法国巴黎银行称，近期油价上涨基本是受到市场人气推动，而缺乏实货基本面的支持。

“近期油价涨势...似乎与基本面无关，”该行表示。“我们认为油价近期涨势埋下了自我终结的种子，因此继续建议针对短期下行风险设置保护。”

路透一项调查显示，4月OPEC每日供应量增至3,264万桶，高于3月的3,247万桶。该调查基于船运数据和石油公司、OPEC与顾问公司消息人士提供的信息。这一水平几乎与1月的3,265万桶持平，当时印尼重新加入OPEC推升该组织总体产量。

尽管油价周一走低，但其他分析师益发相信，接近两年的油价跌势已经结束，许多人也已上调其油价预估。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/徐文焰；审校 龚芳/戴素萍)
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