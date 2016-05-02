《全球重要经济事件一览表》--5月2日-5月9日

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5月2日(一)

美国阿米莉亚岛--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储举办的金融市场会议上致开幕词(1250)。

美国贝弗利希尔斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)。

法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在亚开行第49届年会研讨会上发言，研讨会主题为“金融市场的未来：不断变化的亚洲视角”(1400)。

瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言(1630)。

5月3日(二)

美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。

美国杰克逊维尔--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

美国圣莫尼卡--加拿大央行总裁波洛兹参加Miliken Institute举行的讨论会(1630)。

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在亚洲开发银行年会上发言(0700)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在一次论坛上发言(0715)。

比勒陀利亚--南非央行公布2016年5月金融稳定报告(1600)。

坎帕拉--国际货币基金组织(IMF)公布非洲区域经济前景报告。

5月4日(三)

美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开集体会议(2230)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月政策会议记录(0730)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在在亚洲开发银行年会上发言(1015)。

5月5日(四)

美国斯坦福--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)。

圣塔芭芭拉--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1550)。

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800)。

渥太华--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

5月6日(五)

悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)。

慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表演说(0730)。

5月9日(一)

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)。

东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)发表演说(1700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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