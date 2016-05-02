芝加哥期市：CBOT大豆期货涨势进入第二日，因降雨或损害阿根廷作物

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
玉米期货主力合约 几无变动，报每蒲式耳3.92美元，上个交易日涨0.13%。
美国中西部天气料将乾旱的预测，抑制玉米价格进一步走升。该天气状况将允许农户加快播种脚步。
南美降雨上周为价格带来部分支撑，因过度潮湿可能令阿根廷一些作物受损。
以下是0143GMT报价：
合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 489.00 0.50 +0.10% 545.02 52
CBOT玉米 392.00 0.25 +0.06% 411.17 62
CBOT大豆 1031.75 2.00 +0.19% 989.22 73
CBOT稻米 $11.30 $0.18 +1.62% $10.58 68
美国原油 $45.66 -$0.26 -0.57% $55.19 68
汇率
欧元/美元 $1.147 $0.049 +4.49%
美元/澳元 0.761 0.026 +3.55%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/戴素萍 审校 张涛/许娜)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年12月 2016年11月 2015年12月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711 豆粕出口量(短吨) 949,615 804,332 839,874 豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204 出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16 豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03 出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63 豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完) (编译 利棣儿；审校 李军