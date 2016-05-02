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货币新闻 | 2016年 5月 2日 星期一 10:31 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨势进入第二日，因降雨或损害阿根廷作物

玉米期货主力合约 几无变动，报每蒲式耳3.92美元，上个交易日涨0.13%。

美国中西部天气料将乾旱的预测，抑制玉米价格进一步走升。该天气状况将允许农户加快播种脚步。

南美降雨上周为价格带来部分支撑，因过度潮湿可能令阿根廷一些作物受损。

以下是0143GMT报价：

合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 489.00 0.50 +0.10% 545.02 52

CBOT玉米 392.00 0.25 +0.06% 411.17 62

CBOT大豆 1031.75 2.00 +0.19% 989.22 73

CBOT稻米 $11.30 $0.18 +1.62% $10.58 68

美国原油 $45.66 -$0.26 -0.57% $55.19 68

汇率

欧元/美元 $1.147 $0.049 +4.49%

美元/澳元 0.761 0.026 +3.55%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/戴素萍 审校 张涛/许娜)

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