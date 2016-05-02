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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 10:38 BJT

日本股市：日经指数下滑逾3%至三周低点附近，受日圆升值拖累

日本汽车制造大厂普遍表现不佳，丰田汽车 大跌4.5%，日产(Nissan)汽车 与本田汽车 皆重挫4.8%。

“日股本周一开始就急跌，因为市场对日圆走强做出反应，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。

“日本央行上周并未扩大宽松的决定，市场反应两极，目前空头的气势较强。由于日本央行的工具几近用尽，许多人不禁要问央行这次还能用什么来打压日圆。”

接近早盘收盘，东证股价指数 下跌3.5%至1,293.11点；JPX-日经400指数 下滑3.6%至11,683.53点。(完)
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