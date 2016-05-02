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亚洲 | 2016年 5月 3日 星期二 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--5月3日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
      
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值

    5月3日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                 3月       -3.0%      +3.1%
             民间住宅建筑许可                                     --       -1.2%
    0145 中国财新制造业PMI                            4月        49.9       49.7
    0430 澳洲央行利率决定                             5月       2.00%      2.00%
    0545 瑞士消费者信心                            第二季         --        负14
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     4月        51.2       51.0
    0900 欧元区PPI(较前月)                            3月        持平      -0.7%
                  (较上年同期)                                  -4.3%      -4.2%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       4月         --       721.0
     --  美国汽车销量年率(万辆)                       4月       1,720      1,657
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         4月         --     3,698.4
    2245 新西兰HLFS失业率                          第一季         --        5.3%
               就业增长(较前季)                                   --       +0.9%
               就业参与率                                         --       68.4%
               劳工成本指数(较前季)                               --       +0.4%
                       (较上年同期)                               --       +1.6%
    
    5月3-9日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                   4月       -0.4%     +2.6%
                       (较上年同期)        截至4月的三个月       +9.6%    +10.1%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值      预估值
    
    5月2日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                        4月       53.4       --
    0130 澳洲NAB企业现况指数                           4月        正9       --
                企业信心指数                                      正5       --
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      4月       50.0       --
    0200 日本日经制造业PMI                             4月       48.2       --
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      3月      -1.3%       --
    0730 瑞士制造业PMI                                 4月       54.7       52.8
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   4月       53.9       53.0
    0750 法国Markit制造业PMI                           4月       48.0       48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       4月       51.8       51.9
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     4月终值       51.7       51.5
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                4月       52.2       --
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       4月终值       50.8       --
    1400 美国建筑支出(较前月)                          3月      +0.3%      +0.3%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               4月       50.8       51.4
             制造业投入物价分项指数                              59.0       52.0
             制造业就业分项指数                                  49.2       49.0
             制造业新订单分项指数                                55.8       --
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月      +0.1%      +0.1%
                                (较上年同期)                    +1.0%      +1.0%     
     (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云)

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