主要国家经济指标预测--5月3日****

路透5月2日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3日(二) 0130 澳洲建筑许可 3月 -3.0% +3.1% 民间住宅建筑许可 -- -1.2% 0145 中国财新制造业PMI 4月 49.9 49.7 0430 澳洲央行利率决定 5月 2.00% 2.00% 0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负14 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 51.2 51.0 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 持平 -0.7% (较上年同期) -4.3% -4.2% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 4月 -- 721.0 -- 美国汽车销量年率(万辆) 4月 1,720 1,657 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 5.3% 就业增长(较前季) -- +0.9% 就业参与率 -- 68.4% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 5月3-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月2日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 4月 53.4 -- 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 正9 -- 企业信心指数 正5 -- 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月 50.0 -- 0200 日本日经制造业PMI 4月 48.2 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -1.3% -- 0730 瑞士制造业PMI 4月 54.7 52.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 53.9 53.0 0750 法国Markit制造业PMI 4月 48.0 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 4月 51.8 51.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月终值 51.7 51.5 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 4月 52.2 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 50.8 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.3% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 50.8 51.4 制造业投入物价分项指数 59.0 52.0 制造业就业分项指数 49.2 49.0 制造业新订单分项指数 55.8 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云)