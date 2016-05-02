日本已公布经济指标--2016/5/2

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% -- -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% 持平 -- -- 工业生产(m/m) 3月 +3.6% p -5.2% 5月17日 -- 失业率 3月 3.2% @ 3.3% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 3月 顺差7,550 顺差2,428 5月22-23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -5.3% +1.2% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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