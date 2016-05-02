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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 10:49 BJT

韩国已公布经济指标--2016/5/2

经济指标                      时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季      +0.4%  @-r           +0.7%  @-r             --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       3月      +1.0%                +1.3%              5月2日     +1.0%
                                                                                         
 工业生产(m/m)                  3月      -2.2%  @             +3.2%  @-r             --        --
 失业率                         3月       3.8%  @              4.1%  @          5月10日        --
 贸易收支(亿美元)               4月     顺差88  p            顺差99  r          5月16日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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