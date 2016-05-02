澳洲经济指标总览--5月2日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 下商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差34.10 逆差29.37 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) 持平 -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月5日 (较前月) 2月 持平 +0.3% 就业市场(经季节调整) 5月19日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +2.61 -0.07 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.88 +1.40 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第四季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 5月31日 经常帐收支 第四季 赤字211 赤字188 商品与服务贸易收支 逆差99.29 逆差73.37 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)