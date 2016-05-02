《汇市简讯》美元指数亚洲触及新低，趋势向下

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0237GMT
* 美元指数下跌0.15，创趋势新低92.86，上周五跌0.8%
* 日经指数跌3.5%，西德克萨斯中质油跌0.7%，E-迷你标普500指数期货跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%
* 5、10、 20日移动均线形成顶部，20日波林格区间扩大
* 趋势向下，但20日波林格区间的下缘在93.21，暗示短期呈超卖
* 走势目标为8月低点92.62--亚洲92.86/93.03区间为首道支撑位/阻力位
* 图表：reut.rs/1SHsbN3(完)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选