版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 11:19 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲触及新低，趋势向下

0237GMT

* 美元指数下跌0.15，创趋势新低92.86，上周五跌0.8%

* 日经指数跌3.5%，西德克萨斯中质油跌0.7%，E-迷你标普500指数期货跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.5%

* 5、10、 20日移动均线形成顶部，20日波林格区间扩大

* 趋势向下，但20日波林格区间的下缘在93.21，暗示短期呈超卖

* 走势目标为8月低点92.62--亚洲92.86/93.03区间为首道支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/1SHsbN3(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐