澳新汇市：澳新货币兑美元和日圆收复失地，市场因假期成交淡静

澳元上周下滑1.4%，之前澳洲第一季通胀数据意外之低，令投资者调高降息预期。

利率期货市场<0#YIB:>暗示降息几率为50%左右。路透调查中50位受访分析师中有18位认为澳洲央行会将利率调降至1.75%的纪录低点。

“若澳洲央行周二降息，澳元/美元可能一度跌2%，但很快反弹，”澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad说。“若央行没有行动，澳元/美元可能被推高2%。”

周二同样受到关注的还有政府的年度预算，不过这对金融市场的影响素来有限，因为澳洲被认为是一个负债相对较低的稳定国家。

澳元/日圆 触及两个月低点80.60日圆，随后温和反弹至81.05。

新西兰元/日圆 脱离一个月低点，日内涨0.7%至74.56日圆。

新西兰元/美元 在0.6990美元附近交投，自上周五的约0.6960反弹。

投资者将关注周三早间举行的全球乳品拍卖以及同一日出炉的新西兰就业数据。(完)

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