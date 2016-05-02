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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 13:54 BJT

《全球汇市》日圆兑美元创18个月高点，日本当局应对办法料不多

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1464  1.1454  +0.09  +5.56  1.0860
    美元/日圆            106.45  106.35  +0.09 -11.51  120.30
    欧元/日圆         122.06  121.80  +0.21  -6.45  130.47
    美元/瑞郎            0.9590  0.9595  -0.05  -4.27  1.0018
    英镑/美元            1.4610  1.4611  -0.01  -0.87  1.4738
    美元/加元            1.2545  1.2551  -0.05  -9.35  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4824  6.4855  -0.05  -1.30  6.5680
    澳元/美元            0.7600  0.7602  -0.03  +4.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.6994  0.6973  +0.30  +2.48  0.6825
    澳元/日圆         80.880  80.870  +0.01  -7.69  87.620
    新西兰元/日圆     74.460  74.200  +0.35  -9.17  81.980
    英镑/日圆         155.57  155.28  +0.19 -12.22  177.22
    澳元/新西兰元     1.0865  1.0894  -0.27  +1.88  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林/白云/王兴亚)

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