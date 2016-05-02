《全球汇市》日圆兑美元创18个月高点，日本当局应对办法料不多

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1464 1.1454 +0.09 +5.56 1.0860 美元/日圆 106.45 106.35 +0.09 -11.51 120.30 欧元/日圆 122.06 121.80 +0.21 -6.45 130.47 美元/瑞郎 0.9590 0.9595 -0.05 -4.27 1.0018 英镑/美元 1.4610 1.4611 -0.01 -0.87 1.4738 美元/加元 1.2545 1.2551 -0.05 -9.35 1.3839 美元/离岸人民币 6.4824 6.4855 -0.05 -1.30 6.5680 澳元/美元 0.7600 0.7602 -0.03 +4.47 0.7275 新西兰元/美元 0.6994 0.6973 +0.30 +2.48 0.6825 澳元/日圆 80.880 80.870 +0.01 -7.69 87.620 新西兰元/日圆 74.460 74.200 +0.35 -9.17 81.980 英镑/日圆 155.57 155.28 +0.19 -12.22 177.22 澳元/新西兰元 1.0865 1.0894 -0.27 +1.88 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林/白云/王兴亚)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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