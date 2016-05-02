《汇市简讯》英镑/美元在周五1.4577/1.4672区间之内盘整，英国假期

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
0620GMT -
* 英镑/美元今日在1.4580/1.4623区间盘整，英国逢假期休市
* 周五的1.4577/1.4672区间构成支撑/阻力，1.4672也是2月4日高位
* 疲弱美元支撑英镑/美元，美元指数从周五触及的8月以来新低进一步跌至92.866
* 行权价在1.4650的期权有7.59亿英镑在今日到期，行权价在1.45902的期权周二有4.52亿英镑到期
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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