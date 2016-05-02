《汇市简讯》英镑/美元在周五1.4577/1.4672区间之内盘整，英国假期

* 周五的1.4577/1.4672区间构成支撑/阻力，1.4672也是2月4日高位

* 疲弱美元支撑英镑/美元，美元指数从周五触及的8月以来新低进一步跌至92.866

* 行权价在1.4650的期权有7.59亿英镑在今日到期，行权价在1.45902的期权周二有4.52亿英镑到期