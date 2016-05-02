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市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 14:33 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在周五1.4577/1.4672区间之内盘整，英国假期

0620GMT -

* 英镑/美元今日在1.4580/1.4623区间盘整，英国逢假期休市

* 周五的1.4577/1.4672区间构成支撑/阻力，1.4672也是2月4日高位

* 疲弱美元支撑英镑/美元，美元指数从周五触及的8月以来新低进一步跌至92.866

* 行权价在1.4650的期权有7.59亿英镑在今日到期，行权价在1.45902的期权周二有4.52亿英镑到期

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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