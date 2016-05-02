日本债市：因股市下跌而上涨，20年期收益率创纪录新低

10年期日债 收益率下滑3.0个基点，至负0.115%，接近纪录低点负0.135 %。 10年和20年期公债利差收窄至35.5基点，为2007年6月来最窄。 日经指数 收低3.1%至16,147.38点，为4月12日以来最低收位。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.225% -2.0 -0.205% 10年期公债 -0.115% -3.0 -0.085% 20年期公债 0.235% -5.5 0.290% 30年期公债 0.285% -4.5 0.330% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.80 +0.31 151.49 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 李爽/高琦)