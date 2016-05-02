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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 15:00 BJT

日本债市：因股市下跌而上涨，20年期收益率创纪录新低

10年期日债 收益率下滑3.0个基点，至负0.115%，接近纪录低点负0.135
%。
    
    10年和20年期公债利差收窄至35.5基点，为2007年6月来最窄。
    
    日经指数 收低3.1%至16,147.38点，为4月12日以来最低收位。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +0.0   -0.245%
    五年期公债        -0.225%     -2.0   -0.205%
    10年期公债       -0.115%     -3.0   -0.085%
    20年期公债        0.235%     -5.5    0.290%
    30年期公债        0.285%     -4.5    0.330%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.80    +0.31    151.49
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 李爽/高琦)

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