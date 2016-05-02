国际油市：油价下滑，受OPEC原油产量增加影响

分析师表示，OPEC的产量增长盖过了美国产量下降和美元下滑的影响。

“美元走弱未能刺激投资者涌向原油市场，”澳新银行表示，其认为OPEC产出增长是油价下滑的主要动力。

今年迄今美元兑一篮子货币累计下滑逾6%，但交易员表示低迷的美元和美国原油产出的下降已经反映在4月油价涨势中。

路透的一项调查显示，OPEC原油日供给从3月的3,247万桶升至4月的3,264万桶。这几乎追平了1月3,265万桶的水平。当时印尼重返OPEC，将该组织的产出水平提升到至少1997年以来的最高。

4月俄罗斯的海上原油日出口量升至311.7万桶，高于3月的290.3万桶。

摩根士丹利表示，新出现的汽油供给过剩态势也将给油价构成威胁。

“亚洲面临汽油相关挑战不断增加...越发严重的过剩可能导致(炼厂)今年晚些时候减产。我们认为炼厂对原油的需求将面临越来越大的风险，”摩根士丹利表示。

尽管如此，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，只要全球经济的状况不成为令人担忧的因素，那么油价可能已经触底。

比罗尔表示，非OPEC国家今年的石油日产量预计下降逾70万桶，创下约20年来最大降幅。

他还表示，今年全球石油日需求增幅预计为120万桶，在此预估基础上，全球石油库存很快将开始下降，这有助于推升油价。(完)

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