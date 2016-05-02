国际油市：油价下滑，受OPEC原油产量增加影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
分析师表示，OPEC的产量增长盖过了美国产量下降和美元下滑的影响。
“美元走弱未能刺激投资者涌向原油市场，”澳新银行表示，其认为OPEC产出增长是油价下滑的主要动力。
今年迄今美元兑一篮子货币累计下滑逾6%，但交易员表示低迷的美元和美国原油产出的下降已经反映在4月油价涨势中。
路透的一项调查显示，OPEC原油日供给从3月的3,247万桶升至4月的3,264万桶。这几乎追平了1月3,265万桶的水平。当时印尼重返OPEC，将该组织的产出水平提升到至少1997年以来的最高。
4月俄罗斯的海上原油日出口量升至311.7万桶，高于3月的290.3万桶。
摩根士丹利表示，新出现的汽油供给过剩态势也将给油价构成威胁。
“亚洲面临汽油相关挑战不断增加...越发严重的过剩可能导致(炼厂)今年晚些时候减产。我们认为炼厂对原油的需求将面临越来越大的风险，”摩根士丹利表示。
尽管如此，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，只要全球经济的状况不成为令人担忧的因素，那么油价可能已经触底。
比罗尔表示，非OPEC国家今年的石油日产量预计下降逾70万桶，创下约20年来最大降幅。
他还表示，今年全球石油日需求增幅预计为120万桶，在此预估基础上，全球石油库存很快将开始下降，这有助于推升油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王洋; 审校 李爽/张明钧)
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路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。