澳洲股市：收低，此前西太平洋银行公布财报不如预期

路透墨尔本5月2日 - 澳洲股市周一下跌，此间第三大银行业者--西太平洋银行 公布半年度财报显示坏帐升高，使大型银行股受挫，不过澳洲电讯 及矿业股上涨协助缩小大盘跌幅。

标准普尔/ASX 200指数 收盘下跌9.22点或0.2%至5,243.00点，盘中一度下跌超过1%。

澳洲电讯收盘大涨2.8%，创下2月中旬以来新高，此前该公司称至少将返还股东15亿澳元(11亿美元)，资金来源为出售中国汽车销售网站汽车之家(Autohome Inc) 的多数股权。

金矿业者表现亮眼，Evolution Mining 以近10%涨幅领涨。