澳洲股市：收低，此前西太平洋银行公布财报不如预期

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透墨尔本5月2日 - 澳洲股市周一下跌，此间第三大银行业者--西太平洋银行 公布半年度财报显示坏帐升高，使大型银行股受挫，不过澳洲电讯 及矿业股上涨协助缩小大盘跌幅。
标准普尔/ASX 200指数 收盘下跌9.22点或0.2%至5,243.00点，盘中一度下跌超过1%。
澳洲电讯收盘大涨2.8%，创下2月中旬以来新高，此前该公司称至少将返还股东15亿澳元(11亿美元)，资金来源为出售中国汽车销售网站汽车之家(Autohome Inc) 的多数股权。
金矿业者表现亮眼，Evolution Mining 以近10%涨幅领涨。
必和必拓 及力拓 双双收高超过1%，盘初曾因为中国4月制造业调查结果令人质疑中国景气回温速度而下跌。(完)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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