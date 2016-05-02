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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市卖超333亿韩元，散户买超

路透首尔5月2日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0717GMT，外资在
韩国股市卖超333亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月 2日       -33.3         -177.3          180.4
    ^4月29日        63.8         -203.1          109.5
     4月28日      -202.5          116.5           88.3
     4月27日       182.4         -257.9           77.6
     4月26日       128.9          -44.3          -88.6
     4月25日       207.7         -159.8          -41.4
     4月22日       154.9         -184.7           38.5
     4月21日       160.9          147.9         -302.0
     4月20日       111.8          -58.6          -45.0
     4月19日        29.0          139.6         -152.6
     4月18日       199.8         -141.1          -44.5
     4月15日        97.9           25.0         -109.4
     4月14日       550.9          174.1         -791.2
     4月12日       113.0         -102.8          -88.5
     4月11日       -16.7         -128.4           81.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       -33.3         -177.3          180.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,676.7         -393.3       -2,402.8
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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