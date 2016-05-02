表格：外资在韩国股市卖超333亿韩元，散户买超

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透首尔5月2日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0717GMT，外资在 韩国股市卖超333亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月 2日 -33.3 -177.3 180.4 ^4月29日 63.8 -203.1 109.5 4月28日 -202.5 116.5 88.3 4月27日 182.4 -257.9 77.6 4月26日 128.9 -44.3 -88.6 4月25日 207.7 -159.8 -41.4 4月22日 154.9 -184.7 38.5 4月21日 160.9 147.9 -302.0 4月20日 111.8 -58.6 -45.0 4月19日 29.0 139.6 -152.6 4月18日 199.8 -141.1 -44.5 4月15日 97.9 25.0 -109.4 4月14日 550.9 174.1 -791.2 4月12日 113.0 -102.8 -88.5 4月11日 -16.7 -128.4 81.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 -33.3 -177.3 180.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,676.7 -393.3 -2,402.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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