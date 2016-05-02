欧元债市：德债收益率下跌远离六周高位，债市重演跌势疑虑减弱

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
德债收益率连续第三周上涨，创下德债大跌一年来最差表现。
全球经济成长前景具有挑战性，亦支撑对避险德债的需求，中国周日公布数据显示制造业活动仅略微扩张，令人担心近期中国经济升温的可持续性。
在周一将公布的数据中，投资者将密切关注美国制造业数据，该数据可能将支持下月升息。
美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周五表示，若美国经济数据一如其预期那样转强，他可能赞成最早在6月或7月升息。
葡萄牙公债收益率跌2个基点至3%，周五债信评等机构DBRS维持葡萄牙的投资级评等，确保该国公债仍适用于欧洲央行的购债计划。(完)
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(编译 蔡美珍/于春红; 审校 李爽/艾茂林)
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