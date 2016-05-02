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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 16:07 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及18个月高点，市场看淡日本当局应付能力

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1474  1.1454  +0.17  +5.65  1.0860
    美元/日圆            106.37  106.35  +0.02 -11.58  120.30
    欧元/日圆         122.07  121.80  +0.22  -6.44  130.47
    美元/瑞郎            0.9585  0.9595  -0.10  -4.32  1.0018
    英镑/美元            1.4622  1.4611  +0.08  -0.79  1.4738
    美元/加元            1.2547  1.2551  -0.03  -9.34  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4852  6.4855  -0.00  -1.26  6.5680
    澳元/美元            0.7607  0.7602  +0.07  +4.56  0.7275
    新西兰元/美元        0.6999  0.6973  +0.37  +2.55  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0999  1.0981  +0.16  +1.04  1.0886
    欧元/英镑         0.7845  0.7836  +0.11  +6.49  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1849  9.1990  -0.15  +0.16  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0627  8.0399  +0.28  -8.79  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张明钧/杜明霞/蔡美珍/李爽/于春红)

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