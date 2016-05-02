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市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 15:57 BJT

意大利数据：4月制造业PMI升至53.9好于预估，且为12月以来最高

路透调查九位分析师给出的平均预估是53.0，预估区间介于52.5-54.0。

新订单分项指数从54.3升至54.9。

作为欧元区第三大经济体，去年意大利经济增长0.8%，为经历了三年的衰退之后首次扩张。不过这仅为欧元区19国的平均增速的一半左右。

意大利政府预计，该国今年经济增速将略微加快至1.2%。(完)

(编译 张若琪/王洋; 审校 张荻/艾茂林)

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