意大利数据：4月制造业PMI升至53.9好于预估，且为12月以来最高

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透调查九位分析师给出的平均预估是53.0，预估区间介于52.5-54.0。
新订单分项指数从54.3升至54.9。
作为欧元区第三大经济体，去年意大利经济增长0.8%，为经历了三年的衰退之后首次扩张。不过这仅为欧元区19国的平均增速的一半左右。
意大利政府预计，该国今年经济增速将略微加快至1.2%。(完)
(编译 张若琪/王洋; 审校 张荻/艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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