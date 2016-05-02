版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 16:46 BJT

全球贵金属：4月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.43%

路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量与周四持平；
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR     25,853,915.7   4月29日    25,853,915.7     4月28日     0.0         0.00%
    iShares 337,007,254.5   4月29日   335,580,364.5     4月28日   1,426,890.0   0.43%
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐