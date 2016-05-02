全球贵金属：4月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.43%

路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量与周四持平； 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.43%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,853,915.7 4月29日 25,853,915.7 4月28日 0.0 0.00% iShares 337,007,254.5 4月29日 335,580,364.5 4月28日 1,426,890.0 0.43% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)