全球贵金属：4月29日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增加0.43%

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量与周四持平； 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.43%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,853,915.7 4月29日 25,853,915.7 4月28日 0.0 0.00% iShares 337,007,254.5 4月29日 335,580,364.5 4月28日 1,426,890.0 0.43% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选