亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，受累于日圆上扬

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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“在中国及新加坡市场逢假日休市情形下，东京期胶价格受到强势日圆的影响，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu表示。
“我预期胶价在一个月内跌至170日圆，因日圆升值。需求也没有像价格显示的那么好。”
上周东京期胶价格一度升至九个月高点，因对中国需求改善怀抱期望，且揣测东南亚各地天候乾燥可能导致橡胶产出减少。
不过日圆升值已经缩短了这波涨势。
上海期货交易所周五表示，其指定交割仓库的橡胶库存数量较前周周五增加1.5%
一名行业官员周四表示，越南今年天然橡胶出口可能较2015年下滑12%至六年低点约100万吨，这是该国承诺抑制供应并协助稳定胶价的一部分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/张明钧; 审校 李爽/张若琪)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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