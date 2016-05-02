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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 17:18 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆命运与美元/日圆相连，风险偏向下行

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* 欧元/日圆今日迄今在121.87-122.29区间交投

* 中枢线约在112.15

* 技术面偏向下行，受厚重云区打压

* 48/72小时交易记录显示欧元/日圆和美元/日圆的高点之间有关联

* 日本周二至周五黄金周假期

* 技术图表 tmsnrt.rs/1X3V3nV

(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 张明钧)

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