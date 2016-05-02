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市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 17:43 BJT

瑞士金融：若瑞郎大涨，央行可能寻求防止商业银行囤积现金--研究机构

瑞士央行目前采用负利率和汇市干预作为遏制瑞郎走强的主要政策工具。央行拒绝就此篇报告置评。

该机构指出，“如果某个重大冲击可能导致瑞郎大幅升值，特别是瑞郎兑欧元升值”，那么瑞士央行首选的宽松举措将依然是汇市干预，不过除此以外，也可能实施“非常规幅度”的降息。

机构称，瑞士央行不太可能在6月16日举行的下次决议会议上放宽政策。

谈及英国6月23日的公投，鲁比尼表示，如果脱欧派取得胜利，那么瑞士央行仅靠汇市干预恐不足以压制瑞郎升值。（完）

(编译 李爽/高琦 审校 艾茂林/杜明霞)

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