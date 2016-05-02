瑞士金融：若瑞郎大涨，央行可能寻求防止商业银行囤积现金--研究机构

瑞士央行目前采用负利率和汇市干预作为遏制瑞郎走强的主要政策工具。央行拒绝就此篇报告置评。

该机构指出，“如果某个重大冲击可能导致瑞郎大幅升值，特别是瑞郎兑欧元升值”，那么瑞士央行首选的宽松举措将依然是汇市干预，不过除此以外，也可能实施“非常规幅度”的降息。