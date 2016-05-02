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亚洲 | 2016年 5月 2日 星期一 17:44 BJT

东南亚股市：菲律宾股市收低1.47%，创两个月来最大单日跌幅

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   357.73    -0.89   -0.25   +7.48   332.82
    新加坡                     休市
    马来西亚                  休市
    泰国                      休市
    印尼                      4808.32   -30.26   -0.63   +4.69  4593.01
    菲律宾                     7053.88  -105.41   -1.47   +1.46  6952.08
    越南                       休市
    (完)
    
      
      
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    法股CAC-40指数         
    

 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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