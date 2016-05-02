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市场报道 | 2016年 5月 2日 星期一 21:59 BJT

美国热股：哈里伯顿和贝克休斯取消合并计划，两股齐升

路透5月2日 - 油田服务公司哈里伯顿(Halliburton) 和同业贝克休斯(Baker Hughes) 周日宣布，终止双方原定280亿美元的合并计划，此前双方的合并遭到了欧洲和美国反垄断监管机构的反对。

哈里伯顿周一盘初股价上扬2.25%，报42.24美元。

贝克休斯盘初升1.2%，报48.95美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)
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