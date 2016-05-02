标题新闻：甲骨文以大约5.48亿美元现金收购软件厂商Opower，较上周五每股溢价30.4%

南非汇市：兰特攀升，因特朗普忧虑提振新兴市场货币上涨

路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。