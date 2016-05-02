版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 2日 星期一 20:23 BJT

标题新闻：甲骨文以大约5.48亿美元现金收购软件厂商Opower，较上周五每股溢价30.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐