版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 2日 星期一 21:14 BJT

标题新闻：德国商业银行预计2016年锡均价为每吨16,400美元，2017年为17,800美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐