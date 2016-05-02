标题新闻：德国商业银行预计2016年铜均价为每吨4,900美元，2017年为5,700美元

美国股市：收高但脱离日内高位，因特朗普总统通俄门调查有新消息
路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
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路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报导，再次燃点对特朗普的总统任期的担忧。
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)