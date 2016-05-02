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货币新闻 | 2016年 5月 2日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：4月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 04/28/2016    04/21/2016    04/21/2016    04/30/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       355,757       433,978       406,164       326,429
    燕麦 　          0             0             0             0
    大麦         　  0             0             0             0
    玉米     1,158,757     1,144,479     1,136,995     1,055,889
    高粱       155,602       166,493       166,254       278,807
    大豆   　  151,033       282,764       279,310       172,556
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    18,405,257     21,094,453
    燕麦         3,146            500
    大麦        31,219        162,538
    玉米    24,187,380     27,668,398
    高粱     6,757,154      6,780,392
    大豆    42,735,246     45,975,314
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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