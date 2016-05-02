USDA报告：4月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透5月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 04/28/2016 04/21/2016 04/21/2016 04/30/20 15 初值 修正值 前值 小麦 355,757 433,978 406,164 326,429 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 0 0 0 玉米 1,158,757 1,144,479 1,136,995 1,055,889 高粱 155,602 166,493 166,254 278,807 大豆 151,033 282,764 279,310 172,556 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 18,405,257 21,094,453 燕麦 3,146 500 大麦 31,219 162,538 玉米 24,187,380 27,668,398 高粱 6,757,154 6,780,392 大豆 42,735,246 45,975,314 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年12月 2016年11月 2015年12月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711 豆粕出口量(短吨) 949,615 804,332 839,874 豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204 出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16 豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03 出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63 豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完) (编译 利棣儿；审校 李军