USDA报告：4月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 04/28/2016 04/21/2016 04/21/2016 04/30/20 15 初值 修正值 前值 小麦 355,757 433,978 406,164 326,429 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 0 0 0 玉米 1,158,757 1,144,479 1,136,995 1,055,889 高粱 155,602 166,493 166,254 278,807 大豆 151,033 282,764 279,310 172,556 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 18,405,257 21,094,453 燕麦 3,146 500 大麦 31,219 162,538 玉米 24,187,380 27,668,398 高粱 6,757,154 6,780,392 大豆 42,735,246 45,975,314 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)