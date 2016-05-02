欧元债市：德债收益率从六周高位小幅回落，市场交投清淡

路透伦敦5月2日 - 德国公债收益率(殖利率)周一小跌，因部份市场休市交投疏落，德债价格收复上周的部分失地，去年5、6月期间，德债遭遇史上最为惨烈的抛售。

油价回落，以及欧洲和中国经济数据不佳，支撑对德债的需求。

但欧洲金融中心伦敦和亚洲许多市场休市，使此间市场交投清淡。到1530 GMT，德债期货合约成交不到30万口，远不及上周75万口的日均成交量。

10年期德债 收益率下跌1个基点，至0.28%，在周五上涨6个基点，直逼六周高位后基本持稳。

德债收益率连续三周上涨，为一年前德债巨震后的最长跌势，当时德债收益率在数周之内从0.05%的纪录低位飙升至超过1%。

但策略师预期，此次德债市场不会遭遇如此惨烈的抛售。

“最初，德债抛售与一年前的巨震十分相似，让人无法视而不见，但我们看到此番市场受到了更好的保护，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。

油价周一下挫2%，因数据显示中东原油产量增加，以及创纪录对冲基金买盘引发获利了结。

全球经济成长前景面临挑战，也支撑对避险德债的需求。

周一公布的一项调查显示，欧元区制造业活动4月小幅改善，产出丧失动能的幅度不若先前预期严重，但活动成长力道仍相当薄弱，尽管价格降幅创下2010年初以来的第二大。

中国周日公布的数据显示，制造业活动仅小幅扩张，令人担心近期中国经济反弹的可持续性。