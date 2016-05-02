重发-日圆汇率：日圆走强或打击日本经济，若有必要将追加货币刺激措施－黑田东彦

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透法兰克福5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近的上涨可能会打击日本经济，他强调如果这种风险有可能令央行达不到2%通胀目标，央行愿意扩大货币刺激举措。
“我们现在看到的这种日圆上涨，可能会对经济产生不愿看见的影响，我们在密切关注市场的发展会如何影响日本经济和物价，”黑田东彦在抵达法兰克福后称，他是来参加亚洲开发银行年会的。
“我们的立场绝对没有变化，为了达到2%的通胀目标，我们会在必要适毫不犹豫地采取额外的政策行动，”他告诉记者。
黑田东彦还称，日本央行货币政策不是直接针对汇率或者股市的。
“我们的货币政策完全旨在尽早实现2%的通胀目标，”他称。
周一日圆升至18个月高位，此前日本央行在上周保持货币政策不变，而市场原本预期央行会扩大刺激举措以保护该国脆弱的经济复苏。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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