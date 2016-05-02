重发-日圆汇率：日圆走强或打击日本经济，若有必要将追加货币刺激措施－黑田东彦

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路透法兰克福5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周一称，日圆最近的上涨可能会打击日本经济，他强调如果这种风险有可能令央行达不到2%通胀目标，央行愿意扩大货币刺激举措。

“我们现在看到的这种日圆上涨，可能会对经济产生不愿看见的影响，我们在密切关注市场的发展会如何影响日本经济和物价，”黑田东彦在抵达法兰克福后称，他是来参加亚洲开发银行年会的。

“我们的立场绝对没有变化，为了达到2%的通胀目标，我们会在必要适毫不犹豫地采取额外的政策行动，”他告诉记者。

黑田东彦还称，日本央行货币政策不是直接针对汇率或者股市的。

“我们的货币政策完全旨在尽早实现2%的通胀目标，”他称。