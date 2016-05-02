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债券 | 2016年 5月 3日 星期二 04:34 BJT

美国债市：股市上升推高公债收益率，美国就业数据是市场焦点

* 股市上涨降低公债买需
    * 公债收益率上涨，市场聚焦在就业数据和美联储政策的消息
    * 静待本周美联储官员讲话，寻找升息的信号

    路透纽约5月2日 - 美国公债收益率周一上涨，因股市攀升，降低避
险公债的买需，投资者密切关注周五将出炉的4月就业报告。
    
    自美国联邦储备理事会(美联储/FED)在上周三公布政策决后，公债收
益率下降。美联储宣布维持利率不变，并形容就业市场不断改善，但承认
美国经济成长看来已经放慢。
    
    周一股市上涨使公债收益率攀升，且在数据显示美国制造业活动扩张
后，公债价格扩大跌幅，尽管扩张速度不及前月。
    
    “我认为，人们可能以为(制造业)数据会更疲弱，鉴于部份地区性指
标显示活动低迷，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表
示，“如果你看看数据的细节，制造业活动并非那么不济。”
    
    指标10年期公债 价格下跌13/32，收益率从周五的1.82%
上升至1.87%。该收益率低于上周二的1.94%，周三美联储公布政策声明。
    
    近几个月经济增速令人失望，使市场对美联储今年再次加息的预期减
弱。
    
    上周美联储在政策声明中放弃对全球经济带来风险的措辞，为6月加
息稍微开启门户，尽管部份分析师认为美联储声明没有他们预期的那么鹰
派。

    “美联储官员不急于加息，保留6月加息的可能性，”BMO Capital M
arkets驻纽约利率策略师Aaron Kohli说。“目前要押注美联储采取行动
，你几乎不得不押注所有升息条件都存在，所以还没有人愿意这么做。”
    
    Kohli指出，投资者不愿意押注美联储进一步加息的一个因素，是对
公债收益率将上升的较长期押注代价昂贵，经济数据恶化、抑或原油或股
市出现任何新波动都可能令收益率保持在较低水准。

    市场关注本周多位美联储官员将发表讲话，从中寻找联储何时加息的
线索。
    
    美国4月非农就业报告将在周五出炉，路透调查显示，受访的88位分
析师预估中值为增加20万个岗位。

    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (-01/32)     0.794
    五年期公债      100-09/32  (-06/32)     1.320
    10年期公债     97-28/32   (-13/32)     1.865
    30年期公债     95-18/32 (-1-04/32)     2.719(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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