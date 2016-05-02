美国债市：股市上升推高公债收益率，美国就业数据是市场焦点

* 股市上涨降低公债买需 * 公债收益率上涨，市场聚焦在就业数据和美联储政策的消息 * 静待本周美联储官员讲话，寻找升息的信号 路透纽约5月2日 - 美国公债收益率周一上涨，因股市攀升，降低避 险公债的买需，投资者密切关注周五将出炉的4月就业报告。 自美国联邦储备理事会(美联储/FED)在上周三公布政策决后，公债收 益率下降。美联储宣布维持利率不变，并形容就业市场不断改善，但承认 美国经济成长看来已经放慢。 周一股市上涨使公债收益率攀升，且在数据显示美国制造业活动扩张 后，公债价格扩大跌幅，尽管扩张速度不及前月。 “我认为，人们可能以为(制造业)数据会更疲弱，鉴于部份地区性指 标显示活动低迷，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表 示，“如果你看看数据的细节，制造业活动并非那么不济。” 指标10年期公债 价格下跌13/32，收益率从周五的1.82% 上升至1.87%。该收益率低于上周二的1.94%，周三美联储公布政策声明。 近几个月经济增速令人失望，使市场对美联储今年再次加息的预期减 弱。 上周美联储在政策声明中放弃对全球经济带来风险的措辞，为6月加 息稍微开启门户，尽管部份分析师认为美联储声明没有他们预期的那么鹰 派。 “美联储官员不急于加息，保留6月加息的可能性，”BMO Capital M arkets驻纽约利率策略师Aaron Kohli说。“目前要押注美联储采取行动 ，你几乎不得不押注所有升息条件都存在，所以还没有人愿意这么做。” Kohli指出，投资者不愿意押注美联储进一步加息的一个因素，是对 公债收益率将上升的较长期押注代价昂贵，经济数据恶化、抑或原油或股 市出现任何新波动都可能令收益率保持在较低水准。 市场关注本周多位美联储官员将发表讲话，从中寻找联储何时加息的 线索。 美国4月非农就业报告将在周五出炉，路透调查显示，受访的88位分 析师预估中值为增加20万个岗位。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.794 五年期公债 100-09/32 (-06/32) 1.320 10年期公债 97-28/32 (-13/32) 1.865 30年期公债 95-18/32 (-1-04/32) 2.719(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)