加拿大股市：下跌，能源股走低盖过电信股上涨带来的支持

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透多伦多5月2日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价走低拖累能源股大跌，盖过Manitoba Telecom Services Inc 被BCE Inc 收购提振股价所带来的支撑。
油价周一下跌约3%，因石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录高位，布兰特原油投机性买盘创纪录高位，在上月大涨后激发了获利了结。
能源股下跌近3%。
金矿股下跌，因金价返回每盎司1,300美元以下，此前触及15个月新高。
金融股跌0.4%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 下跌约1%。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收低85.82点，或0.62%，报13,865.63点。10大类股中仅有四种收低。
该指数在4月上涨3.4%。
电信和媒体公司BCE Inc表示，将以约31亿加元买入Manitoba Telecom Services Inc，以拓展加拿大西部省份的业务。Manitoba Telecom暴涨15.3%，整体电信股劲劲涨3.9%。
加拿大航空大涨4.5%，延续周五暴涨12.7%的势态，此前公司公布第一季转亏为盈，受助于燃料成本下降。(完)
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。