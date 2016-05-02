加拿大股市：下跌，能源股走低盖过电信股上涨带来的支持

路透多伦多5月2日 - 加拿大主要股指周一下跌，因油价走低拖累能源股大跌，盖过Manitoba Telecom Services Inc 被BCE Inc 收购提振股价所带来的支撑。

油价周一下跌约3%，因石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录高位，布兰特原油投机性买盘创纪录高位，在上月大涨后激发了获利了结。

能源股下跌近3%。

金矿股下跌，因金价返回每盎司1,300美元以下，此前触及15个月新高。

金融股跌0.4%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 下跌约1%。

多伦多证交所S&P/TSX指数 收低85.82点，或0.62%，报13,865.63点。10大类股中仅有四种收低。

该指数在4月上涨3.4%。

电信和媒体公司BCE Inc表示，将以约31亿加元买入Manitoba Telecom Services Inc，以拓展加拿大西部省份的业务。Manitoba Telecom暴涨15.3%，整体电信股劲劲涨3.9%。