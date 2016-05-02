全球贵金属：5月2日SPDR黄金持仓增加2.59%，或20.8吨

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加2.59%至824.94吨，上周五为804.14吨。
以盎司计，黄金持仓量 从25,853,915.71盎司增至26,522,735.26盎司。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 郑茵)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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