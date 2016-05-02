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市场报道 | 2016年 5月 3日 星期二 06:17 BJT

全球贵金属：5月2日SPDR黄金持仓增加2.59%，或20.8吨

路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加2.59%至824.94吨，上周五为804.14吨。

以盎司计，黄金持仓量 从25,853,915.71盎司增至26,522,735.26盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 郑茵)

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