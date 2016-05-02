重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

(重发以删除多余代码) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.61 -0.33 -0.43 1674164 京东 25.29 -0.27 -1.06 9604335 新浪 49.79 -0.30 -0.60 556973 搜狐 44.35 -0.58 -1.29 247895 网易 139.38 -1.32 -0.94 845613 百度 178.91 -15.39 -7.92 10168462 台湾 台湾积体电路 23.69 +0.10 +0.42 1837388 联电 1.85 -0.04 -2.12 167036 日月光 4.95 -0.18 -3.51 503269 矽品精密 7.24 +0.01 +0.07 538543 和信超媒体 2.52 +0.01 +0.40 7844 友达 2.78 -0.02 -0.71 103418 中华电信 34.08 -0.02 -0.06 53865 台湾国际航电 43.01 +0.38 +0.89 808422 香港 中国移动 57.45 -0.07 -0.12 174167 中国联通 11.64 -0.06 -0.51 77435 中国电信 49.39 -0.25 -0.50 16095 中芯国际 4.13 -0.01 -0.24 6396 电讯盈科 6.80 +0.00 +0.29 311 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)