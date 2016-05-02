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亚洲 | 2016年 5月 3日 星期二 06:31 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.61    -0.33    -0.43   1674164
    京东                25.29    -0.27    -1.06   9604335
    新浪              49.79    -0.30    -0.60    556973
    搜狐              44.35    -0.58    -1.29    247895
    网易             139.38    -1.32    -0.94    845613
    百度             178.91   -15.39    -7.92  10168462
    
    台湾
    台湾积体电路       23.69    +0.10    +0.42   1837388
    联电                1.85    -0.04    -2.12    167036
    日月光              4.95    -0.18    -3.51    503269
    矽品精密           7.24    +0.01    +0.07    538543
    和信超媒体         2.52    +0.01    +0.40      7844
    友达                2.78    -0.02    -0.71    103418
    中华电信           34.08    -0.02    -0.06     53865
    台湾国际航电      43.01    +0.38    +0.89    808422
    
    香港
    中国移动           57.45    -0.07    -0.12    174167
    中国联通           11.64    -0.06    -0.51     77435
    中国电信           49.39    -0.25    -0.50     16095
    中芯国际            4.13    -0.01    -0.24      6396
    电讯盈科         6.80    +0.00    +0.29       311
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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