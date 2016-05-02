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亚洲 | 2016年 5月 3日 星期二 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--5月3日-5月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月2日当周
    5月2日(一)    
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月      +0.1%      -0.3%
                                (较上年同期)                 +1.0%      +1.0%
    
    5月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       4月        --     3,698.4
    
    5月4日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月5日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月9日当周
    
    5月9日(一)
    0000 日本加班工资                               3月        --       +0.4%
    0500 日本消费者信心指数                         4月        --        41.7
    
    5月10日(二)
    1500 日本外汇储备(亿美元)                       4月        --      12,621
    2300 韩国失业率                                 4月        --        3.8%
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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