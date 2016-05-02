日韩经济指标预测--5月3日-5月10日****

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月2日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 5月3日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,698.4 5月4日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 41.7 5月10日(二) 1500 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,621 2300 韩国失业率 4月 -- 3.8% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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